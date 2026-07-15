Las selecciones de Argentina y España disputarán la gran final de la Copa del Mundo 2026 el próximo domingo 19 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El encuentro comenzará a las 16:00, en un duelo que definirá al nuevo campeón del fútbol global.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni accedió a la definición tras una épica victoria por 2-1 frente a Selección de Inglaterra en semifinales, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Por su parte, el conjunto conducido por Luis de la Fuente superó con autoridad a Selección de Francia por 2-0 en Dallas.

Con esta clasificación, Argentina alcanzó su séptima final mundialista, igualando la marca de Brasil y quedando a una del récord histórico de Alemania. El camino del elenco albiceleste incluyó dos prórrogas ante Cabo Verde y Suiza, además de una remontada clave frente a Egipto.

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España, en tanto, buscará su segunda estrella tras la consagración en Sudáfrica 2010. El combinado ibérico llega en gran nivel luego de eliminar al vigente subcampeón del mundo con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

El escenario será el imponente MetLife Stadium, con capacidad para más de 82.000 espectadores y antecedentes en eventos de máxima relevancia internacional.

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La jornada contará además con una ceremonia de clausura de alto impacto, que comenzará 90 minutos antes del partido. Entre los artistas confirmados figuran Laura Pausini, Robbie Williams y Nicole Scherzinger, junto a la participación especial de Tom Cruise y el streamer IShowSpeed. Además, la cantante Jennifer Hudson interpretará el himno de Estados Unidos en la previa del encuentro.

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Con dos selecciones en plenitud y una historia en juego, el mundo del fútbol se prepara para una final que promete ser inolvidable.

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