El Club Atlético San Lorenzo de Mar del Plata presentó a su nuevo cuerpo técnico y metodológico, en el marco de una reestructuración integral de su departamento de fútbol. El acto se realizó en el predio de la institución, donde la dirigencia y el plantel superior le dieron la bienvenida a Emmanuel Urquiza, quien asumirá como director técnico de la Primera División masculina y coordinador general de fútbol.

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La designación marca el inicio de un proyecto deportivo unificado que buscará alinear criterios de trabajo en todas las categorías del club. La propuesta contempla la coordinación de metodologías de entrenamiento, preparación física y captación de talentos, abarcando desde las divisiones infantiles y juveniles hasta los planteles superiores.

Uno de los ejes centrales del nuevo esquema es la integración entre el fútbol masculino y femenino.

Uno de los ejes centrales del nuevo esquema es la integración entre el fútbol masculino y femenino. En ese sentido, Urquiza trabajará en conjunto con Cristian Pérez, coordinador del fútbol femenino, con el objetivo de consolidar una identidad común y garantizar igualdad de recursos y formación para jugadores.

La estructura del fútbol femenino continuará con su base actual. En Primera División, el cuerpo técnico estará encabezado por Cristian Pérez, acompañado por Damián Arcidiácono en la co-conducción, Adrián Núñez como ayudante de campo, Martín Garay como entrenador de arqueras y Araceli Torena en la preparación física. En Quinta División, Arcidiácono y Pérez conformarán la dupla técnica, mientras que en las formativas se desempeñarán Alberto Cabral y Verónica Gauna en las categorías 2012 y 2014.

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En la rama masculina, el equipo de trabajo que acompañará a Urquiza estará integrado por Osvaldo Nartallo como asesor deportivo, Federico Moreira como ayudante de campo de Primera y director técnico de Quinta División, David Mejías como entrenador de arqueros y los preparadores físicos Matías Algañaras y Nicolás Sarasola.

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