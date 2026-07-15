Aldosivi oficializó este miércoles la incorporación de Leonardo Sigali como nuevo jugador del plantel profesional. El defensor central firmó contrato con el club marplatense hasta el 31 de diciembre de 2027 y ya fue presentado en las redes sociales de la institución.

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Con una extensa trayectoria, Sigali aportará experiencia y jerarquía a la última línea del equipo. El zaguero llega luego de su paso por el NK Lokomotiva Zagreb, de Croacia, donde continuó su carrera tras cerrar un exitoso ciclo en Racing Club.

En la Academia disputó más de 300 partidos y fue una de las piezas fundamentales del equipo que conquistó varios títulos, entre ellos la Superliga 2018/19, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional.

Con su llegada, Aldosivi suma un futbolista de amplia experiencia tanto en el fútbol argentino como en el exterior, en busca de reforzar la defensa para los próximos desafíos de la temporada.

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