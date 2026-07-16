La clasificación de la Selección argentina a una nueva final de la Copa del Mundo generó una ola de festejos entre los hinchas y también entre quienes formaron parte de este exitoso ciclo. Uno de ellos fue Ángel Di María, que siguió desde afuera la remontada ante Inglaterra y compartió varios mensajes cargados de emoción en sus redes sociales.

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Tras el pitazo final, el campeón del mundo en Qatar 2022 publicó una serie de historias en Instagram para expresar su alegría por el triunfo. “Vamos Argentina. Un pasito más”, escribió en una primera publicación. Luego destacó la forma en que el equipo logró la clasificación: “Y era con juego, con corazón, con el alma. Gracias Selección. Gracias chicos”.

Más tarde, Di María respondió una publicación de la AFA con una extensa carta dedicada a los futbolistas dirigidos por Lionel Scaloni. “No podemos pedirles más nada. Solo tenemos que agradecerles cada día de nuestras vidas lo que hicieron por el fútbol y por el pueblo argentino”, expresó el rosarino.

En su mensaje también resaltó el ciclo de éxitos que atraviesa la Selección desde hace varios años y el vínculo que logró construir con los argentinos. “Llevamos unos cinco o seis años de gloria, de pasión y de vivir momentos únicos gracias a ustedes”, escribió. Además, valoró la fortaleza de una generación que logró sobreponerse al peso histórico de vestir la camiseta albiceleste.

Finalmente, Di María agradeció al plantel por alcanzar una nueva final mundialista y les dejó un deseo de cara al partido decisivo: “Sigan disfrutando, porque si ustedes disfrutan, nosotros somos felices”. Argentina buscará ahora defender el título obtenido en Qatar 2022 y sumar una nueva estrella a su historia.

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