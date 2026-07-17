El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, confirmó su asistencia al partido decisivo entre Argentina y el conjunto dirigido por Luis de la Fuente, que se disputará en el estadio MetLife. Luego del encuentro, viajará directamente hacia Argelia para realizar una visita oficial el lunes.

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Felipe VI concurrirá acompañado por la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Será la primera vez que los cuatro integrantes de la familia real participen juntos de un acontecimiento deportivo.

El monarca ya había acompañado al seleccionado durante el certamen. El pasado 27 de junio presenció en México la victoria por 1 a 0 frente a Uruguay, correspondiente a la fase de grupos.

Sánchez también coincidirá en el estadio con el presidente estadounidense, Donald Trump, con quien mantiene diferencias por el conflicto con Irán y por el rechazo del gobierno español a elevar el gasto militar al 5% del Producto Bruto Interno.

Por su parte, Javier Milei no viajará a Nueva Jersey. El mandatario argentino decidió mantener su cábala y observar el encuentro por televisión desde la Quinta de Olivos.

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