El piloto argentino Franco Colapinto, con Alpine, largará este domingo desde la undécima posición en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, luego de quedar eliminado en la Q2 pero beneficiarse por sanciones a rivales en el circuito de Spa-Francorchamps.

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El oriundo de Pilar había finalizado en el 13° puesto en la clasificación, pero avanzó dos lugares en la grilla tras las penalizaciones aplicadas al francés Isack Hadjar y al británico Lando Norris.

El fin de semana había comenzado con una discreta actuación en los entrenamientos libres. En la Q1, Colapinto logró meterse en la siguiente instancia con un tiempo de 1:46,795. Sin embargo, en la Q2 no consiguió mejorar lo suficiente y registró 1:43,692, quedando fuera del top 10.

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A pesar de ello, la reconfiguración de la grilla le abre una oportunidad concreta de pelear por puntos, al largar cerca de la zona media-alta del pelotón.

En la lucha por la pole position, el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato, se quedó con el primer lugar al marcar 1:44,361 con Mercedes. El neerlandés Max Verstappen partirá segundo con Red Bull, seguido por George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari) y Lewis Hamilton (Ferrari).

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La carrera principal del Gran Premio de Bélgica se disputará este domingo a las 10:00.

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