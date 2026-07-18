Aldosivi escribió una de las páginas más importantes de su historia al derrotar por 3-1 a River Plate y eliminarlo en los 16avos de final de la Copa Argentina.

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En el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, el conjunto dirigido por Israel Damonte dio el golpe con una actuación sólida, inteligente y efectiva, dejando en el camino a uno de los máximos candidatos al título.



El "Tiburón" fue ampliamente superior en los momentos decisivos del partido y castigó cada error de un River, que mostró falta de funcionamiento en el estreno oficial del segundo semestre bajo la conducción de Eduardo “Chacho” Coudet.

Con goles de Tomás Fernández y Nicolás Cordero, Aldosivi avanzó a los octavos de final, donde se enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza, y alimenta la ilusión de seguir haciendo historia en el torneo más federal del fútbol argentino.

Por su parte, River, que logró descontar con un gol de Rafael Santos Borré, se despidió prematuramente de la competencia, profundizando las dudas en el inicio del semestre.

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