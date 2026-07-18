Mientras la Selección Argentina ultima los detalles para afrontar una nueva final de la Copa del Mundo frente a España, uno de los protagonistas del equipo volvió a poner a Mar del Plata en el centro de la escena. Emiliano "Dibu" Martínez, figura indiscutida del seleccionado, habló de sus raíces y dejó en claro que, pese a la carrera que construyó en Europa y los títulos obtenidos, sigue sintiéndose el mismo chico que soñaba con jugar al fútbol en su barrio.

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El arquero recordó su infancia en El Jardín, el barrio marplatense donde comenzó a dar sus primeros pasos con una pelota, y aseguró que esa etapa marcó para siempre su personalidad dentro y fuera de la cancha.

"Tengo ese barrio adentro. Por más que juegue con quien juegue, sigo siendo el mismo Dibu que jugaba en El Jardín, en Mar del Plata".

Con esa frase, Martínez resumió una historia de esfuerzo que comenzó lejos de los grandes estadios. Nacido en Mar del Plata el 2 de septiembre de 1992, inició su formación futbolística en Independiente antes de emigrar con apenas 17 años al Arsenal de Inglaterra, donde atravesó varios préstamos y años de aprendizaje hasta consolidarse en la Premier League.

Su crecimiento definitivo llegó con Aston Villa, club en el que se convirtió en uno de los mejores arqueros del campeonato inglés y desde donde dio el salto para transformarse en titular de la Selección Argentina. Con el equipo dirigido por Lionel Scaloni fue protagonista de una de las etapas más exitosas del fútbol nacional, conquistando la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, además de ser decisivo en numerosas definiciones por penales.

Ahora tendrá una nueva oportunidad de disputar el partido más importante del fútbol frente a España. Más allá de los logros deportivos y del reconocimiento internacional, el arquero insiste en que su identidad permanece intacta y que los recuerdos de su infancia en Mar del Plata siguen siendo el motor que lo impulsa cada vez que se pone los guantes.

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Para la ciudad, su presente representa mucho más que un éxito deportivo. Dibu Martínez se consolidó como uno de los máximos referentes marplatenses a nivel internacional y, a las puertas de otra final mundialista, vuelve a demostrar que nunca olvidó el lugar donde comenzó a construir su sueño.

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