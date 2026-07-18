La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció la suspensión de todos los partidos programados para el lunes 20 y martes 21 de julio debido al regreso de la Selección Argentina al país, una vez finalizada su participación en el Mundial 2026. La decisión obligará a modificar el calendario de las distintas competencias nacionales y reprogramar encuentros previstos para esos días.

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A través de un comunicado oficial, la entidad informó que no se disputarán partidos de ninguna de las categorías organizadas por la AFA durante esas dos jornadas, con el objetivo de facilitar el recibimiento del plantel dirigido por Lionel Scaloni, que este domingo disputará la final del Mundial frente a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La medida tendrá impacto en todas las divisiones del fútbol argentino, desde la Liga Profesional hasta el ascenso y las competencias juveniles, por lo que los encuentros serán reprogramados en fechas que la organización confirmará en los próximos días.

Entre los compromisos afectados aparece la final de la Supercopa Argentina entre Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata, que estaba prevista para el martes 21 de julio en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Ese encuentro también deberá ser reprogramado y, por el momento, no tiene una nueva fecha definida.

La decisión de la AFA se enmarca en el operativo previsto para el regreso de la delegación argentina desde Estados Unidos, que se producirá una vez concluida la final del Mundial, independientemente del resultado. El objetivo es permitir que jugadores, cuerpo técnico y dirigentes puedan ser recibidos por miles de hinchas que se espera se acerquen para acompañar al seleccionado nacional.

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En paralelo, el Gobierno nacional analiza la posibilidad de implementar medidas especiales para facilitar el recibimiento de la Selección, aunque cualquier anuncio oficial será realizado una vez concluido el partido decisivo frente a España.

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