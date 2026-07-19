España venció 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026 y conquistó el segundo título de su historia. Después de un empate sin goles durante los 90 minutos reglamentarios, Ferran Torres marcó a los 106 minutos, tras una asistencia de Nico Williams, para darle el campeonato al conjunto dirigido por Luis de la Fuente.

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Durante gran parte del partido, Argentina resistió gracias a una sobresaliente actuación de Emiliano “Dibu” Martínez, que evitó en varias oportunidades la apertura del marcador. Sin embargo, la expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla en el cierre del tiempo reglamentario dejó a la Albiceleste con un jugador menos para afrontar la prórroga.

Con la ventaja numérica, España encontró el gol decisivo en el segundo tiempo suplementario y mantuvo la diferencia hasta el pitazo final para volver a conquistar el mundo, 16 años después de su consagración en Sudáfrica 2010.

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