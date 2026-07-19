La FIFA destinó 871 millones de dólares para esta edición del torneo. De ese total, unos 655 millones corresponden a premios deportivos y el resto a logística y fondos de preparación para las 48 selecciones participantes.

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El subcampeón recibirá 33 millones de dólares, una diferencia de 17 millones respecto al campeón.

Además, cada federación obtuvo un fondo de preparación de 10,5 millones de dólares por disputar el certamen.

La ampliación del Mundial a 48 selecciones también incrementó el reparto de premios. Según la FIFA, la bolsa económica creció un 50% respecto a la edición anterior y acompaña el nuevo formato de 104 partidos disputados entre Estados Unidos, México y Canadá.

Fuente: Dib

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