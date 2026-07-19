Campeón Mundial

El campeón del Mundial 2026 recibirá un premio récord de 50 millones de dólares
Argentina y España definirán este domingo el Mundial 2026.
Argentina y España definirán este domingo el Mundial 2026.
El defensor había sido expulsado en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, pero quedó habilitado luego de una decisión excepcional del organismo internacional.
La Selección integrará el Grupo A junto a Argelia, Austria y Jordania, y ya empieza a perfilar su hoja de ruta hacia la Copa del Mundo.
El ex defensor de 77 años había ingresado al centro médico hace cerca de un mes y durante su estadía contrajo un virus intrahospitalario que derivó en una neumonía.
Julián Álvarez y Nicolás Otamendi son dos de los tres jugadores mayores de 23 años que representarán al país en la competencia.