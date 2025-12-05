Argentina ya conoce a sus rivales para el Mundial 2026
La Selección integrará el Grupo A junto a Argelia, Austria y Jordania, y ya empieza a perfilar su hoja de ruta hacia la Copa del Mundo.
Argentina ya tiene definido su grupo para el Mundial 2026. El sorteo ubicó al equipo nacional en la zona A, donde deberá enfrentar a Argelia, Austria y Jordania en la primera fase. El anuncio encendió la expectativa y marcó el primer paso hacia una nueva aventura mundialista.
El cruce con Argelia aportará intensidad física, mientras que Austria llega con un fútbol ordenado y competitivo que suele incomodar a cualquier rival. Jordania, por su parte, atraviesa un fuerte crecimiento deportivo y podría convertirse en uno de los equipos sorpresa del torneo.
Para la Selección, el desafío será adaptarse rápidamente a estilos muy diferentes en pocos días, algo clave en un torneo mundial. A partir de ahora, el cuerpo técnico ajustará detalles mientras se espera la divulgación del calendario oficial.
El sorteo dejó conformados los siguientes grupos:
GRUPO A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y UEFA D.
GRUPO B: Canadá, UEFA A, Qatar y Suiza.
GRUPO C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.
GRUPO D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y UEFA C.
GRUPO E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
GRUPO F: Países Bajos, Japón, UEFA B y Túnez.
GRUPO G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
GRUPO H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.
GRUPO I: Francia, Senegal, Repechaje 2 y Noruega.
GRUPO J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.
GRUPO K: Portugal, Repechaje 1, Uzbekistán y Colombia.
GRUPO L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.
Las plazas europeas pendientes se resolverán en los siguientes cruces de eliminatoria:
UEFA A: Gales vs. Bosnia y Herzegovina; Italia vs. Irlanda del Norte.
UEFA B: Ucrania vs. Suecia; Polonia vs. Albania.
UEFA C: Eslovaquia vs. Kosovo; Turquía vs. Rumania.
UEFA D: República Checa vs. Irlanda; Dinamarca vs. Macedonia del Norte.
