Argentina ya tiene definido su grupo para el Mundial 2026. El sorteo ubicó al equipo nacional en la zona A, donde deberá enfrentar a Argelia, Austria y Jordania en la primera fase. El anuncio encendió la expectativa y marcó el primer paso hacia una nueva aventura mundialista.

El cruce con Argelia aportará intensidad física, mientras que Austria llega con un fútbol ordenado y competitivo que suele incomodar a cualquier rival. Jordania, por su parte, atraviesa un fuerte crecimiento deportivo y podría convertirse en uno de los equipos sorpresa del torneo.

Para la Selección, el desafío será adaptarse rápidamente a estilos muy diferentes en pocos días, algo clave en un torneo mundial. A partir de ahora, el cuerpo técnico ajustará detalles mientras se espera la divulgación del calendario oficial.

El sorteo dejó conformados los siguientes grupos:

GRUPO A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y UEFA D.

GRUPO B: Canadá, UEFA A, Qatar y Suiza.

GRUPO C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

GRUPO D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y UEFA C.

GRUPO E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

GRUPO F: Países Bajos, Japón, UEFA B y Túnez.

GRUPO G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

GRUPO H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

GRUPO I: Francia, Senegal, Repechaje 2 y Noruega.

GRUPO J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

GRUPO K: Portugal, Repechaje 1, Uzbekistán y Colombia.

GRUPO L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Las plazas europeas pendientes se resolverán en los siguientes cruces de eliminatoria:

UEFA A: Gales vs. Bosnia y Herzegovina; Italia vs. Irlanda del Norte.

UEFA B: Ucrania vs. Suecia; Polonia vs. Albania.

UEFA C: Eslovaquia vs. Kosovo; Turquía vs. Rumania.

UEFA D: República Checa vs. Irlanda; Dinamarca vs. Macedonia del Norte.