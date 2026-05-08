La Selección Argentina recibió una noticia positiva de cara al inicio del Mundial 2026: Nicolás Otamendi quedó habilitado para disputar el partido debut luego de que la FIFA resolviera aplicar una amnistía para sanciones pendientes.

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El defensor central había sido expulsado en el encuentro frente a Ecuador, correspondiente a la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y debía cumplir una suspensión en el primer partido de la Copa del Mundo.

Sin embargo, tras un pedido formal presentado por la AFA ante la FIFA, el organismo decidió dejar sin efecto la sanción, permitiendo que el jugador esté disponible para el estreno del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

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De esta manera, Otamendi podrá integrar el plantel en el debut ante Argelia, programado para el 16 de junio en Kansas City. La noticia representa un alivio para el cuerpo técnico, especialmente mientras continúa la expectativa por la evolución física de Cristian Romero.

La medida también alcanzó a otros futbolistas con sanciones pendientes, como Moisés Caicedo y Tarek Salman.

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Según trascendió, el objetivo de la FIFA es que todas las selecciones participantes puedan afrontar el Mundial con sus planteles completos y en igualdad de condiciones.