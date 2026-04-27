A 45 días del inicio del Mundial 2026, Panini lanzó oficialmente el álbum de figuritas en el país y rápidamente despertó la fiebre entre fanáticos y coleccionistas. Esta edición será la más grande de la historia: tendrá 112 páginas y espacio para 980 figuritas, debido al nuevo formato del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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El álbum cuesta 15 mil pesos, mientras que cada sobre con siete figuritas vale 2 mil. Según estimaciones, completar la colección sin intercambiar repetidas demandaría una inversión mínima cercana a los 295 mil pesos.

En la selección argentina aparecen Lionel Messi, Emiliano “Dibu” Martínez, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y otros referentes de Qatar 2022. También figuran jóvenes como Nico Paz y Franco Mastantuono.

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Sin embargo, hubo ausencias que llamaron la atención: no tienen figurita propia Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Lisandro Martínez ni Thiago Almada, pese a ser nombres habituales en las convocatorias.

Además del formato físico, Panini también habilitó una versión digital para completar desde la web o la aplicación oficial, con sobres gratis diarios para los usuarios.

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