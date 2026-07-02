Las autoridades judiciales y de control comunicacional de la República Argentina llevaron adelante un operativo masivo contra la piratería digital, denominado Operación Tarjeta Roja, que culminó con el bloqueo de 14 sitios web y plataformas de streaming que retransmitían de forma ilegal señales televisivas y partidos de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026.

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La medida fue instrumentada por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la NIC Argentina, que dispusieron la baja de registros de dominio y la inhabilitación técnica de las transmisiones clandestinas detectadas.

Las actuaciones se originaron a partir de tres investigaciones preliminares impulsadas por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo del fiscal general Horacio Azzolin, con intervención del Cuerpo de Investigadores Judiciales (CIJ) y denuncias de las empresas licenciatarias DirecTV y Flow.

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Los expedientes, tramitados ante las fiscalías de Lucio Herrera (h), Marcelo Solimine y Romina Monteleone, pusieron bajo análisis a las plataformas Stella TV, Tele Latino y diversos dominios vinculados a la red Fútbol Libre, que ya registraba antecedentes de investigaciones en 2022.

Tras verificarse las maniobras de retransmisión ilegal de contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual, los jueces federales José Miguel Guerrero, Javier Sánchez Sarmiento y Carlos Manuel Bruniard dictaron las órdenes de restricción correspondientes.

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El objetivo de las medidas fue desarticular las redes de distribución no autorizada de contenido audiovisual y proteger el mercado formal de transmisiones deportivas.

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