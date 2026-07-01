El Ministerio Público Fiscal de Córdoba dictó de manera oficial la prisión preventiva para Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, imputados como principales sospechosos en la causa por el femicidio de Agostina Vega, una adolescente de 14 años asesinada en la provincia de Córdoba.

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La resolución fue confirmada por el fiscal de instrucción a cargo del expediente, Raúl Garzón, según precisaron fuentes judiciales.

Los tres acusados continuarán detenidos mientras avanza la investigación judicial, en el marco de una causa que permanece bajo secreto de sumario y que se encuentra en etapa de instrucción.

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De acuerdo con la reconstrucción preliminar de la causa, la adolescente habría sido víctima de un ataque violento que terminó en su muerte y posterior descuartizamiento, lo que motivó una serie de allanamientos y detenciones que ahora se encuentran bajo análisis judicial.

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