Se definió hoy que el juez Adrián González Charvay asumirá la investigación por la compra de la mansión de Pilar, en una causa que analiza un presunto delito de lavado de activos vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Con la resolución, el expediente retornará al fuero federal de Campana, luego de permanecer provisoriamente en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº10 de la Ciudad de Buenos Aires.

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La propiedad investigada cuenta con una superficie de 105.000 metros cuadrados y en su interior fueron hallados 54 vehículos de alta gama. Según consta en el expediente, el inmueble figura registrado a nombre de una jubilada y un monotributista, quienes habrían actuado como presuntos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

El recorrido judicial de la investigación comenzó formalmente en el juzgado de Daniel Rafecas. Posteriormente se produjo una contienda de competencia con la jurisdicción de Campana, que derivó en distintas intervenciones judiciales y en la participación de la Cámara Federal de Casación Penal.

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A partir de esa disputa, el expediente quedó de manera provisoria en la Justicia Nacional en lo Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires, hasta que finalmente se ratificó que la investigación deberá regresar al ámbito federal de Campana.

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