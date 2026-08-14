La investigación que involucra a Martín Insaurralde y Jésica Cirio sumó un nuevo elemento de peso. Una pericia oficial estableció que el vestidor que aparece en los videos donde se observan numerosos fajos de dólares corresponde a la vivienda de San Vicente vinculada al exintendente de Lomas de Zamora.

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El estudio fue realizado por la División Scopometría de la Policía Federal Argentina, que comparó las características de los ambientes registrados en las imágenes con las propiedades relevadas en la causa.

Los especialistas ubicaron el vestidor en un pasillo de la planta alta de la finca 275, construida sobre los lotes 242C y 243 del barrio Fincas de San Vicente Club de Charcas, sobre Juan Pablo II 1660.

La pericia también permitió descartar que las grabaciones se hubieran realizado en el departamento de Cirio ubicado en Ortega y Gasset 1661, en el barrio porteño de Las Cañitas. Según el análisis, los vestidores de ese inmueble no coinciden con el espacio que aparece en los videos.

La identificación del lugar era uno de los puntos que la Justicia buscaba determinar desde que comenzaron a circular las imágenes en las que Cirio registra un ambiente con grandes cantidades de dinero en efectivo.

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El fiscal federal Sergio Mola incorporó las conclusiones del estudio al pedido de indagatoria presentado en el expediente. Ahora será el juez Tomás Rodríguez Ponte quien deberá definir los próximos pasos de la investigación.

La causa analiza presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y se encuentra relacionada con las investigaciones que comenzaron luego del escándalo de 2023 por el viaje de Insaurralde a Marbella junto a Sofía Clerici.

Tanto Insaurralde como Cirio habían cuestionado anteriormente que los videos fueran utilizados como prueba y plantearon que el material habría sido obtenido mediante un acceso ilegal a dispositivos de la conductora.

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En paralelo, la investigación incorporó otras imágenes del interior de la propiedad de San Vicente tomadas antes del allanamiento realizado el 24 de octubre de 2023. En esos registros se observan cámaras de seguridad retiradas, cajones vacíos y distintos objetos y equipamiento dentro de la vivienda.

Entre los elementos que aparecen se mencionan máquinas y pesas de gimnasio, gran cantidad de calzado, videojuegos Arcade, un flipper, una puerta con sistema de huella digital, una pantalla de grandes dimensiones y una mesa para 12 personas, entre otros bienes.

Con el resultado de la nueva pericia, la Justicia cuenta ahora con una constatación técnica sobre uno de los puntos centrales del expediente: el escenario de los videos con los fajos de dólares fue ubicado oficialmente en la propiedad de San Vicente y no en el departamento de Cirio en la Ciudad de Buenos Aires.

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