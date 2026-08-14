En el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, concluyó hoy la tercera audiencia del juicio oral contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano, donde el músico declaró estar “tranquilo” al salir del edificio y pronunció la frase: “La persona que va a dar el veredicto de lo que sucedió es la que sabemos que todo lo ve”.

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La jornada se centró en la declaración testimonial de Carlos Ulises Stiempcich, amigo de la víctima y testigo presencial de la pelea que culminó con los cuatro disparos fatales contra Díaz, sumado al testimonio convocado de los vecinos Iliana Díaz, Fanny Johana Valdivia Quea, Laura Bellizzi, Carla Mariela Collazo, Pablo Sebastián Robles y Pablo Roberto Musumano para reconstruir el contexto del hecho.

Durante las audiencias previas ya habían declarado la ex pareja del músico, Agustina Ibernoz, la madre de la segunda hija de la víctima, Verónica Román, y el taxista Alejandro Marcelo Pedroso, en un proceso donde los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro le solicitaron al acusado quitarse un guante y anteojos de sol, tras haber asistido al episodio en el que se quedó dormido en plena sesión.

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El debate judicial continuará la próxima semana con el análisis de nuevas declaraciones testimoniales promovidas tanto por la defensa como por la querella, la cual se encuentra formalmente representada por el abogado Fernando Burlando y su equipo de trabajo.

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