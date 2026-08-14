Un vecino del músico Cristian “Pity” Álvarez declaró sobre el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29, relatando detalladamente durante una audiencia reservada cómo se desencadenó el violento asesinato.

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El testigo, identificado legalmente como “CS”, explicó que la madrugada del 12 de julio de 2018, en el barrio Samoré, presenció un tenso cruce verbal entre ambos. Tras intentar separarlos en dos oportunidades, observó que Díaz amagó con dar un cabezazo, instante en el que el artista extrajo un arma y accionó el gatillo.

El testimonio dejó una afirmación que se convirtió en el punto más estremecedor de la jornada: “Le dio un disparo certero al ojo y cayó como una madera”. Según esta reconstrucción, luego del primer impacto, el acusado efectuó otros tres tiros dirigidos a la cabeza de la víctima.

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Posteriormente, el homicida descartó el arma en una alcantarilla, abandonó su automóvil y escapó junto a su novia hacia el local bailable Pinar de Rocha. Al día siguiente se entregó en la Comisaría Nº52 y confesó: “Yo fui el que disparé. Lo maté”, aunque más tarde argumentó haber actuado en legítima defensa.

Al finalizar la audiencia, el abogado querellante Fernando Burlando destacó ante la prensa que el declarante se expresó “con mucha memoria”. Sobre el desarrollo del debate, a cargo de los magistrados Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, el letrado analizó: “El juicio está transitando por un carril donde no hay mucha oposición de la defensa de Álvarez”.

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Respecto al imputado, observó: “Yo lo veo tranquilo. Hoy hasta les hizo una pregunta a sus abogados”.

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