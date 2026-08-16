Peter Thiel invirtió US$76 millones en Vista y apostó por Vaca Muerta
El magnate estadounidense Peter Thiel, cofundador de Palantir y uno de los primeros inversores de Facebook, compró cerca de 1,2 millones de acciones de Vista Energy, por una inversión de US$76 millones.
La operación representa alrededor del 1% de la petrolera fundada y dirigida por Miguel Galuccio, actualmente la mayor exportadora de crudo de Argentina. Vista produce unos 160.000 barriles diarios equivalentes de petróleo y gas, de los cuales aproximadamente el 70% se destina a la exportación.
La inversión se conoce en un momento de fuerte expansión de Vaca Muerta y de reapertura de los mercados internacionales de capital para el sector energético argentino. Vista participa además del proyecto VMOS, un oleoducto y puerto que permitirá ampliar las exportaciones de petróleo.
Thiel mantiene vínculos con el Gobierno de Javier Milei y comparte con el Presidente una afinidad ideológica libertaria. Ambos se reunieron en abril, cuando el empresario consultó sobre la continuidad de las reformas económicas y los impuestos a la riqueza.
El empresario también incrementó su presencia en Argentina: compró una mansión en Buenos Aires, pasó parte del año en el país e inscribió a sus hijas en colegios porteños. Además, tiene previsto participar en septiembre de un foro organizado por la Fundación Libertad y Progreso.
La operación fue informada por Thiel Macro LLC mediante una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
Fuente: Infobae