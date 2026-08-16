La operación representa alrededor del 1% de la petrolera fundada y dirigida por Miguel Galuccio, actualmente la mayor exportadora de crudo de Argentina. Vista produce unos 160.000 barriles diarios equivalentes de petróleo y gas, de los cuales aproximadamente el 70% se destina a la exportación.

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La inversión se conoce en un momento de fuerte expansión de Vaca Muerta y de reapertura de los mercados internacionales de capital para el sector energético argentino. Vista participa además del proyecto VMOS, un oleoducto y puerto que permitirá ampliar las exportaciones de petróleo.

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Thiel mantiene vínculos con el Gobierno de Javier Milei y comparte con el Presidente una afinidad ideológica libertaria. Ambos se reunieron en abril, cuando el empresario consultó sobre la continuidad de las reformas económicas y los impuestos a la riqueza.

El empresario también incrementó su presencia en Argentina: compró una mansión en Buenos Aires, pasó parte del año en el país e inscribió a sus hijas en colegios porteños. Además, tiene previsto participar en septiembre de un foro organizado por la Fundación Libertad y Progreso.

La operación fue informada por Thiel Macro LLC mediante una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

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Fuente: Infobae

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