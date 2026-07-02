La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la actualización del decomiso civil en la Causa Vialidad y ordenó que Cristina Fernández, Lázaro Báez y el resto de los coimputados restituyan solidariamente $684.990.350.139,86, en una decisión firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

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El fallo declaró “inadmisibles” los recursos de queja presentados por las defensas, lo que deja firme la ejecución patrimonial y habilita la tasación pericial de 111 bienes previamente embargados.

El monto original del decomiso había sido fijado en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal Nº2 en alrededor de $85.000 millones, en relación con irregularidades en 51 licitaciones de obra pública en Santa Cruz. Posteriormente, tras la confirmación de la Cámara de Casación Penal en 2024 y la ratificación de las condenas en 2025, el valor fue actualizado por el Cuerpo de Peritos Contadores utilizando el índice inflacionario del INDEC.

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Las defensas de la ex mandataria, a cargo de Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, cuestionaron el método de actualización, mientras que la representación de Báez objetó la competencia del tribunal. Ambos planteos fueron rechazados por la Corte en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

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