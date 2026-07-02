Bullrich pretendía sesionar la semana próxima para tratar la ley de propiedad privada, la denominada Ley Hojarasca y varios pliegos judiciales. Sin embargo, Villarruel convocó a la reunión de Labor Parlamentaria para el 8 de julio, lo que postergó el debate al menos una semana más.

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Entre los principales proyectos figura la reforma de la ley de tierras. La iniciativa mantiene la prohibición para que Estados extranjeros adquieran campos en Argentina y establece mayores controles para las compras en zonas de frontera.

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También incorpora cambios en las normas sobre desalojos, expropiaciones y manejo del fuego.

El oficialismo buscará además aprobar siete pliegos judiciales y avanzar con la Ley Hojarasca. El proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, propone derogar unas 70 leyes que el Gobierno considera obsoletas o sin vigencia.

Fuente: NA

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