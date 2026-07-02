El Senado volverá a sesionar a mediados de julio tras una nueva interna oficialista
La Libertad Avanza deberá esperar hasta mediados de julio para realizar la próxima sesión del Senado. La decisión de la vicepresidenta Victoria Villarruel reavivó las diferencias con la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich.
Bullrich pretendía sesionar la semana próxima para tratar la ley de propiedad privada, la denominada Ley Hojarasca y varios pliegos judiciales. Sin embargo, Villarruel convocó a la reunión de Labor Parlamentaria para el 8 de julio, lo que postergó el debate al menos una semana más.
Entre los principales proyectos figura la reforma de la ley de tierras. La iniciativa mantiene la prohibición para que Estados extranjeros adquieran campos en Argentina y establece mayores controles para las compras en zonas de frontera.
También incorpora cambios en las normas sobre desalojos, expropiaciones y manejo del fuego.
El oficialismo buscará además aprobar siete pliegos judiciales y avanzar con la Ley Hojarasca. El proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, propone derogar unas 70 leyes que el Gobierno considera obsoletas o sin vigencia.
Fuente: NA