La Justicia federal incorporó a la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni un análisis preliminar que estima que el exfuncionario realizó consumos por alrededor de 139 millones de pesos con tarjetas de crédito entre diciembre de 2023 y marzo de 2026.

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La investigación, que lleva adelante la fiscalía federal de Gerardo Pollicita, cuenta con los resúmenes bancarios obtenidos tras el levantamiento del secreto bancario. Según los investigadores, el nivel de gastos registrado supera el ingreso promedio que Adorni percibió durante su paso por el Gobierno, primero como vocero presidencial y luego como jefe de Gabinete.

Los fiscales también analizan denuncias sobre compras realizadas con tarjetas de crédito pertenecientes a empleados que trabajaban bajo la órbita del entonces funcionario. De acuerdo con testimonios incorporados al expediente, algunos consumos correspondían a artículos vinculados con videojuegos y luego eran reintegrados en efectivo por Adorni.

La causa además incluye otros movimientos patrimoniales que buscan ser esclarecidos, entre ellos pagos en efectivo por remodelaciones de propiedades, compras de mobiliario y blanquería, viajes y una refacción de vivienda por unos 245.000 dólares, según surge de declaraciones de testigos.

Como parte de la investigación, la fiscalía solicitó un informe patrimonial integral a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), que deberá comparar los ingresos declarados con el nivel de gastos detectado. Si las explicaciones patrimoniales no resultan satisfactorias, el fiscal podría solicitar la citación a declaración indagatoria de Adorni, decisión que deberá resolver el juez Ariel Lijo.

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Además, los investigadores pidieron un informe técnico sobre la evolución del precio del bitcoin durante los últimos 13 años para verificar la explicación brindada por el exfuncionario respecto de una inversión en criptomonedas con la que, según afirmó públicamente, obtuvo ganancias por unos 300.000 dólares. La pesquisa también alcanza a movimientos patrimoniales de su grupo familiar y busca reconstruir el origen de esos fondos.

Fuente: infobae

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