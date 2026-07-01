Este miércoles comenzará el tratamiento del proyecto de ley antibarras impulsado por el Gobierno nacional, que busca fortalecer la prevención y sanción de los delitos vinculados a los espectáculos deportivos.

Ads

La reunión fue convocada para el mediodía y contará con la participación de funcionarios del Ministerio de Seguridad, quienes expondrán los principales lineamientos de la iniciativa.

El proyecto propone modificar el Código Penal y crear un tipo específico de asociación ilícita para las organizaciones de barrabravas, con el objetivo de endurecer las penas contra quienes participen en hechos de violencia relacionados con el deporte.

La iniciativa también apunta a la responsabilidad de los dirigentes de los clubes. En ese sentido, establece penas de hasta seis años de prisión para quienes colaboren o mantengan vínculos irregulares con las barras, como la entrega de entradas, beneficios económicos u otras formas de apoyo. Además, habilita la investigación de esas conductas.

Puede interesarte

Entre las sanciones previstas, el texto contempla penas de entre uno y cuatro años de prisión para quienes dañen bienes durante un espectáculo deportivo; de tres años y seis meses a seis años para quienes porten armas blancas, piedras, botellas u otros elementos contundentes; de cuatro a ocho años por ingresar o transportar materiales inflamables, tóxicos o asfixiantes; y de cuatro a diez años en los casos de portación de armas de fuego o explosivos.

Ads

El proyecto también castiga con penas de entre dos y seis años la reventa y distribución ilegal de entradas, así como los hechos de violencia que provoquen la suspensión de un encuentro deportivo.

En los fundamentos de la iniciativa, el Poder Ejecutivo sostiene que las organizaciones vinculadas a las barrabravas no limitan su accionar a los estadios, sino que desarrollan actividades delictivas de manera permanente, incluso fuera del ámbito deportivo. Según el Gobierno, el objetivo de la reforma es combatir el crimen organizado asociado al fútbol, prevenir delitos de odio y garantizar que los espectáculos deportivos puedan desarrollarse en un ambiente seguro para los asistentes.

Fuente: NA

Ads