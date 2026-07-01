El jefe de Gabinete, Diego Santilli, realizó hoy su primera visita institucional al Congreso de la Nación Argentina desde su asunción, donde encabezó una reunión de articulación legislativa en el Senado junto a Patricia Bullrich y referentes de bloques dialoguistas, con el objetivo de unificar criterios para el tratamiento de la reforma del régimen de Zonas Frías.

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El encuentro se centró en el proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados y fue ratificado como prioridad por el presidente Javier Milei. Además, se buscó destrabar el avance de las leyes de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y Hojarasca, cuyas sesiones habían sido postergadas.

La estrategia oficialista, coordinada por Bullrich, apunta a convocar a una sesión especial el 8 de julio, una fecha que presenta dificultades logísticas por su cercanía con el feriado nacional del 9 de julio. La convocatoria coincide con la citación a Labor Parlamentaria impulsada por la vicepresidente y titular del Senado, Victoria Villarruel, para el mediodía de esa misma jornada.

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El escenario también se ve condicionado por la agenda de senadores del interior, como Beatriz Avila, quienes prevén trasladarse a San Miguel de Tucumán para participar de la vigilia por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia.

El eje de la negociación sobre Zonas Frías radica en la intención del Poder Ejecutivo de retrotraer el esquema de subsidios al gas natural a su delimitación previa a 2021, cuando una reforma impulsada por Máximo Kirchner amplió el beneficio a nuevas provincias. La iniciativa actual propone limitar el subsidio en esas zonas a hogares vulnerables registrados en el SEF, manteniendo el beneficio pleno en regiones como la Patagonia, Malargüe y la Puna.

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Santilli también busca avanzar en consensos legislativos para el denominado “super-RIGI” tecnológico y la Reforma Electoral.

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