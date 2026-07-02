“Está nevando en Mar del Plata y nos quieren decir que no es zona fría”. La senadora bonaerense por el Frente Renovador y presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara alta provincial, Valeria Arata, cuestionó con estos argumentos las declaraciones del vocero presidencial Adrián Ravier sobre la política tarifaria y el proyecto del Poder Ejecutivo nacional que busca reducir el alcance del Régimen de Zona Fría.

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La polémica se originó tras la primera reunión ordinaria de la comisión, donde la legisladora contrapuso los dichos del funcionario con las condiciones climáticas del interior bonaerense, al recordar que en Mar del Plata se registraron nevadas y que en Junín se alcanzaron bajas temperaturas al inicio del invierno.

El conflicto se disparó luego de la conferencia de prensa de Ravier -sucesor de Manuel Adorni-, en la que defendió la quita de beneficios del Régimen de Zona Fría impulsada por La Libertad Avanza (LLA) y sugirió a la población “abrigarse más” ante los aumentos en las tarifas del gas. Posteriormente, el funcionario relativizó sus declaraciones y las calificó como “poco feliz”, al tiempo que aseguró que el Estado sostendrá la asistencia a los sectores vulnerables.

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En la Legislatura bonaerense, la oposición vinculó la iniciativa con medidas similares aplicadas durante la gestión de Mauricio Macri, lo que intensificó la discusión política en torno a la política energética.

A nivel nacional, la administración del presidente Javier Milei busca avanzar con el tratamiento del proyecto en el Senado, luego de su media sanción en Diputados el 20 de mayo con 132 votos afirmativos. La iniciativa fue articulada por el jefe de Gabinete Diego Santilli, la secretaria de Energía María Tettamanti y el coordinador Daniel González.

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El proyecto propone derogar la ampliación del régimen aprobada en 2021 y restablecer el esquema de 2002, limitando los subsidios a zonas como Patagonia, la Puna, Malargüe y Patagones.

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Sin embargo, las tensiones internas en la bancada libertaria y los reparos de senadores de la UCR y del peronismo cordobés postergaron el debate en la Cámara Alta para la segunda quincena de julio, dejando en suspenso su definición legislativa.

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