Finalizados los últimos partidos internacionales previos al Mundial de este verano, los fanáticos de toda Argentina esperan la noticia que tanto ansían: la confirmación de Lionel Messi en la lista definitiva.

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No existe motivo alguno para que "La Pulga" no sea seleccionado. Jugó los 90 minutos completos contra Zambia, anotando un gol en el proceso, y atraviesa un excelente estado de forma en el Inter Miami de la MLS. Cuando Lionel Scaloni anuncie la lista de Argentina, la inclusión de Messi está prácticamente garantizada. Es el capitán de la nación y, sin duda, liderará al equipo en Norteamérica. Cuando lo haga, podés usar un código de registro bplay para obtener el mejor bono para la acción.

La preocupación por el futuro de Messi subraya lo amado que es. El "10" es uno de los hijos predilectos de Argentina y los hinchas están desesperados por que confirme su presencia en el torneo. Sin embargo, no tienen de qué preocuparse. A pesar de los rumores que circulan sobre que 2026 podría ser el último Mundial de Messi, existen buenas razones para pensar que seguirá jugando hasta 2030.

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Los referentes ya marcan la diferencia en 2026

Messi cumplirá 39 años el 24 de junio, dos días después del partido de la fase de grupos de Argentina contra Austria. Hubo un tiempo en que esto se consideraría una edad avanzada para un futbolista; sin embargo, las mejoras en el entrenamiento, la recuperación y los tratamientos médicos permiten que los jugadores continúen en un alto nivel pasados los 40.

El capitán de Bosnia y Herzegovina, Edin Džeko, cumplió 40 años en marzo y, aun así, fue fundamental para ayudar a su equipo a vencer a Italia y alcanzar la fase final del Mundial. Mientras tanto, el histórico rival de Messi por el título de mejor jugador del planeta, Cristiano Ronaldo, liderará a Portugal este verano a la edad de 41 años. Su excompañero en el Real Madrid, Luka Modrić, también será el capitán de Croacia con 40 años.

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Los jugadores de élite siempre han encontrado formas de seguir rindiendo en el tramo final de sus carreras. El legendario delantero sueco Zlatan Ibrahimović tenía 41 años cuando representó a su país por última vez, mientras que Pepe lideró la defensa de Portugal pasados los 40.

Messi también ha tenido suerte con las lesiones a lo largo de su carrera. Los hinchas solo tienen que mirar a su excompañero en el Barcelona y el Paris Saint-Germain, Neymar, para ver cómo las carreras pueden descarrilarse. El brasileño no juega para su selección desde 2023, cuando sufrió una gravísima lesión de rodilla, y a los 34 años intenta desesperadamente llegar al torneo de este año.

No se puede obviar el hecho de que Messi tendrá 42 años cuando comience el Mundial 2030. Puede pasar mucho en cuatro años. Aun así, con la salud y el nivel actual de Messi, nada indica que seguir jugando no sea posible. Además, "La Pulga" tendría un incentivo extra para llegar al torneo de 2030.

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La oportunidad de volver a España

El Mundial 2030 será organizado conjuntamente por España, Portugal y Marruecos. Al participar en el torneo, Messi tendría una vez más la oportunidad de estar frente a los aficionados españoles que lo amaron tan profundamente durante su etapa en el Barcelona.

Messi debutó en el Barça en 2004 con solo 17 años. A lo largo de los siguientes 17 años, se convirtió en una leyenda del club con 778 apariciones y 672 goles. Lideró al equipo para convertirlo en el más dominante del fútbol europeo, y ningún aficionado piensa en esa era del Barcelona sin evocar inmediatamente a Messi.

Su etapa en el Barcelona terminó en 2021. Messi nunca quiso dejar el club, pero las restricciones financieras y los problemas de inscripción hicieron que quedarse fuera imposible. Tras una breve pero lacrimógena despedida, se unió al Paris Saint-Germain francés.

Dado que el Mundial se jugará parcialmente en España en 2030, Messi finalmente tendrá la oportunidad de regresar y despedirse adecuadamente dentro de la cancha.

Es imposible que la FIFA no programe a Argentina para jugar en el Camp Nou de Barcelona si Messi todavía estuviera en el equipo. La oportunidad de jugar ante los "culés" nuevamente y decir un adiós definitivo sería, sin duda, irresistible. Messi no solo es una certeza para jugar el Mundial 2026, sino que sobran los motivos para tener la esperanza de que siga jugando hasta 2030.