Cerró la primera instancia de venta de entradas para el Mundial 2026, que se disputará entre junio y julio del año próximo en Estados Unidos, México y Canadá, y la demanda superó todas las expectativas: más de 4,5 millones de personas de todo el mundo se inscribieron para participar del sorteo que otorga el derecho a comprar tickets. Según informó la FIFA, Argentina figura entre los diez países con mayor cantidad de solicitudes.

Durante los diez días que duró el período de inscripción al sorteo anticipado (denominado Visa Presale Draw), la organización recibió solicitudes desde 216 países. Como era de esperar, la mayoría provino de los tres países anfitriones, pero Argentina se ubicó en el séptimo lugar en cuanto a demanda, siendo superada por Alemania (4°), Inglaterra (5°) y Brasil (6°). Completan el top ten Colombia (8°), España (9°) e Italia (10°).

La próxima etapa del proceso comenzará el lunes 29 de septiembre, cuando la FIFA comenzará a notificar de forma escalonada a quienes resultaron seleccionados en el sorteo. A partir del miércoles 1 de octubre, en tanto, aquellos que hayan sido favorecidos por el azar recibirán turnos específicos para intentar adquirir entradas. Sin embargo, haber sido seleccionado en el sorteo no garantiza el acceso a los tickets, ya que dependerá de la disponibilidad en ese momento.

En esta fase inicial se podrán adquirir entradas para los partidos de la fase de grupos desde 60 dólares. Además de los boletos individuales, se pondrán también a disposición paquetes por sede o por selección.

A su vez, a partir del jueves 2, también estará habilitada una plataforma oficial de reventa en el sitio oficial de la FIFA (FIFA.com/tickets) con el objetivo de evitar fraudes o ventas no autorizadas. La casa madre del fútbol informó que habrá nuevas etapas de venta desde el lunes 27 de octubre, cuando comience el Early Ticket Draw. En total, se disputarán 104 partidos entre 48 selecciones distribuidos en 16 ciudades de los tres países anfitriones.

En paralelo, ya se pueden adquirir paquetes de hospitalidad que incluyen entradas, aunque a precios considerablemente más altos, en el sitio oficial de FIFA. La organización reiteró que la única fuente válida para la compra de entradas es FIFA.com/tickets.

Aunque todavía falta para conocer el fixture completo y saber dónde jugará cada selección, la fuerte demanda anticipada demuestra que el interés por el torneo es global y que Argentina, actual bicampeón de América y defensora del título mundial, continúa despertando pasiones en todos los rincones del planeta.

Fuente: Clarín