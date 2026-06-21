Curazao consiguió un valioso empate sin goles frente a Ecuador en la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026 gracias a una actuación memorable de su arquero, Eloy Room, quien realizó 15 atajadas y quedó a apenas una de igualar el récord histórico de la Copa del Mundo.

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El guardameta de 37 años fue determinante para sostener el resultado en el Kansas City Stadium. Sus intervenciones frustraron una y otra vez los intentos del equipo dirigido por Sebastián Beccacece, que dominó ampliamente el encuentro pero no logró quebrar la resistencia del conjunto caribeño.

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Las estadísticas reflejaron la superioridad ecuatoriana: registró 27 remates, 15 de ellos al arco, tuvo el 75% de la posesión y ejecutó nueve tiros de esquina. Sin embargo, se encontró con una noche inspirada de Room, quien fue elegido como el mejor jugador del partido.

La marca del arquero de Curazao quedó apenas por debajo de las 16 atajadas que el estadounidense Tim Howard realizó ante Bélgica en los octavos de final del Mundial de Brasil 2014, récord absoluto en la historia de la competencia.

Con este resultado, Ecuador sumó apenas un punto en dos presentaciones y quedó obligado a conseguir un resultado positivo frente a Alemania en la última fecha para mantener sus aspiraciones de clasificación. Curazao, en tanto, también llegó a una unidad y sigue con chances matemáticas de avanzar.

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Fuente: Infobae

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