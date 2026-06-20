La Justicia de España dio un paso decisivo en una de las causas más sensibles para el Gobierno de Pedro Sánchez al ordenar la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo. La resolución, dictada por el juez Juan Carlos Peinado, dispone que enfrente un proceso judicial por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de fondos públicos y apropiación indebida.

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La decisión llega después de una extensa investigación iniciada en 2024 y representa un fuerte golpe político para el entorno del mandatario español, quien desde el comienzo del caso ha denunciado que las acusaciones forman parte de una campaña de desgaste impulsada por sectores opositores.

Junto a Gómez también serán juzgados su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, señalados por su presunta participación en los hechos investigados. Según la resolución judicial, existen indicios suficientes para que el caso sea analizado en un juicio oral.

Como medida cautelar, el magistrado ordenó la retirada del pasaporte de Begoña Gómez, le prohibió abandonar territorio español y estableció la obligación de presentarse periódicamente ante la Justicia. Además, se notificó a las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de la restricción de salida del país.

La causa investiga presuntas irregularidades vinculadas a actividades desarrolladas en la Universidad Complutense de Madrid, entre ellas la gestión de una cátedra financiada por empresas privadas, el uso de recursos públicos y la posible influencia ejercida para favorecer determinados proyectos empresariales. También se analiza la utilización de un software desarrollado en el ámbito universitario y posibles beneficios obtenidos por terceros relacionados con el entorno de Gómez.

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Las acusaciones sostienen que la esposa del presidente habría aprovechado su posición pública para facilitar contactos y generar ventajas para determinadas compañías. Sin embargo, Gómez rechaza todas las acusaciones y sostiene que no cometió ningún delito. Su defensa ya adelantó que recurrirá las medidas cautelares impuestas por el juez.

El caso ha provocado una fuerte confrontación política en España. Mientras el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y miembros del Gobierno califican la investigación como una persecución judicial con motivaciones políticas, los sectores opositores consideran que la apertura del juicio confirma la gravedad de las sospechas que pesan sobre el entorno del Ejecutivo.

La Fiscalía había solicitado en distintas etapas el archivo de la causa al considerar que no existían fundamentos suficientes para continuar con el proceso. Sin embargo, la decisión del juez Peinado permitió que el expediente avance hacia la etapa de juicio oral.

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Aunque todavía no se informó la fecha en que comenzará el proceso, la apertura del juicio representa un nuevo capítulo en una investigación que desde hace más de dos años mantiene bajo presión al Gobierno de Pedro Sánchez y ocupa un lugar central en la agenda política española.

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