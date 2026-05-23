La AFA anunció que instalará fan fest y pantallas gigantes en municipios bonaerenses para seguir a la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026, tras un encuentro encabezado por su presidente, Claudio Tapia, con intendentes en el Ceamse, donde también se abordaron temas de gestión y señales políticas en el marco del reordenamiento del peronismo provincial.

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La reunión tuvo como eje coordinar acciones para acompañar al seleccionado nacional, replicando el esquema implementado durante la previa del Mundial de Qatar 2022.

“Como en la previa de Qatar 2022, compartimos un encuentro con intendentes de toda la Provincia antes de acompañar a nuestra Selección en este nuevo camino hacia el sueño mundialista”, expresó Tapia.

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Además, agregó: “Hoy les comunicamos, con orgullo, que todos aquellos municipios que quieran instalar pantallas gigantes u organizar fan fest gratuitos contarán con el apoyo de la AFA para que todos juntos alentemos a la Selección Argentina”.

Del encuentro participaron jefes comunales con peso territorial dentro del oficialismo bonaerense, entre ellos Federico Otermín, Federico Achával, Lucas Ghi, Fernando Moreira, Juan Ignacio Ustarroz, Mariano Cascallares, Marisa Fassi y Eva Mieri.

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La presencia de Otermín y Achával volvió a poner en escena al denominado “Grupo AFA”, espacio político que también integran Gastón Granados y Nicolás Mantegazza, que en los últimos meses ganó visibilidad dentro del esquema alineado con Axel Kicillof.

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Más allá del eje deportivo, Tapia indicó que durante la reunión se avanzó en una agenda de trabajo conjunta con el Ceamse “para seguir fortaleciendo los vínculos entre la empresa y los municipios, impulsando acciones coordinadas que mejoren la calidad de vida de los vecinos y vecinas”.

Fuente: con información de DIB