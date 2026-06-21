Los festejos se vieron opacados por la preocupación en torno a su defensor central estrella, Nico Schlotterbeck, quien sufrió una lesión en la rodilla izquierda que compromete su continuidad en el torneo.

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El entrenador del conjunto teutón, Julian Nagelsmann, no ocultó su inquietud tras el encuentro y fue contundente respecto al panorama del futbolista: “Lamentablemente, la cosa no pinta bien”.

El defensor del Borussia Dortmund, de 26 años, sufrió un fuerte impacto con el marfileño Amad Diallo en los primeros minutos del encuentro disputado en Toronto. A pesar de mostrar claras señales de dolor y requerir atención médica en dos oportunidades (minutos 11 y 14), Schlotterbeck tomó analgésicos y se mantuvo en el campo de juego hasta el entretiempo.

Al comenzar la segunda mitad, el cuerpo técnico decidió reemplazarlo por Antonio Rüdiger. Nagelsmann justificó su decisión de mantenerlo en cancha argumentando que fue una evaluación netamente táctica basada en el rendimiento que el jugador pudo sostener hasta el descanso.

Schlotterbeck se someterá a una resonancia magnética para evaluar la gravedad del daño, el cual preliminarmente compromete el ligamento colateral medial. El jugador ya arrastra un antecedente complejo en la misma rodilla, tras sufrir una rotura de menisco en 2025 que lo marginó de las canchas por cinco meses.

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De confirmarse la gravedad de la lesión, Alemania sufrirá una baja irreversible. De acuerdo al reglamento de la FIFA, las selecciones solo podían realizar modificaciones en la lista de buena fe hasta 24 horas antes del debut en la competencia (con excepción de los arqueros). Ante este escenario, Nagelsmann deberá afrontar el resto de la Copa del Mundo con las tres opciones restantes para la zaga central: Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Malick Thiaw (Newcastle)

En lo estrictamente futbolístico, el encuentro fue una montaña rusa para los tetracampeones del mundo. Tras un gol anulado a Aleksandar Pavlović y un bajón en el rendimiento promediando el primer tiempo, Costa de Marfil abrió el marcador gracias a un remate de Frank Kessié tras una gran jugada de Amad Diallo.

La reacción alemana llegó en el complemento de la mano de Deniz Undav. El delantero igualó las acciones a los 67 minutos tras asociarse con Nadiem Amiri y, en tiempo de descuento (93'), decretó el 2-1 definitivo. Con este doblete, Undav suma 3 goles en la competencia y comparte la cima de la tabla de goleadores junto a Lionel Messi y el canadiense Jonathan David.

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Más allá de la clasificación, el partido marcó un hito para el arco alemán. Manuel Neuer, a sus 40 años, alcanzó las 21 presencias en Copas del Mundo, superando al francés Hugo Lloris (20) y convirtiéndose en el arquero con más partidos disputados en la historia del torneo.

El Grupo de Alemania cerrará su zona este jueves a las 17:00 (hora argentina) con dos duelos simultáneos:

Alemania vs. Ecuador (Estadio MetLife, Nueva York/Nueva Jersey)

Costa de Marfil vs. Curazao (Filadelfia)

Fuente: Infobae