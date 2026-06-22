El acuerdo establece la creación de mecanismos de diálogo permanente entre ambas naciones y la conformación de un Comité de Alto Nivel que trabajará sobre los principales puntos de tensión que alimentaron la reciente escalada bélica en Medio Oriente. Entre los temas centrales figuran el programa nuclear iraní, el levantamiento de sanciones económicas, la seguridad regional y la situación en el estratégico estrecho de Ormuz.

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Según trascendió, las delegaciones calificaron las conversaciones como “constructivas” y destacaron avances significativos para encauzar una salida política al conflicto. Además, se acordó el inicio inmediato de reuniones técnicas que continuarán durante las próximas semanas con el objetivo de alcanzar consensos sobre los aspectos más sensibles de la negociación.

La hoja de ruta se apoya en un memorando previo que contempla un alto el fuego, la reapertura de corredores estratégicos para el comercio internacional y el compromiso de ambas partes de evitar nuevas acciones militares mientras duren las conversaciones. También se prevén mecanismos de supervisión internacional para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Desde Washington, el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, destacó que existen “avances importantes” en las negociaciones y señaló que Irán mostró disposición para permitir mayores controles sobre sus actividades nucleares. Por su parte, el canciller iraní, Abbas Araghchi, valoró el clima de diálogo aunque advirtió que persisten diferencias sobre distintos focos de conflicto en la región.

Sin embargo, el proceso no está exento de obstáculos. Las tensiones vinculadas a la situación en Líbano y las declaraciones cruzadas entre dirigentes de ambos países continúan generando incertidumbre sobre la viabilidad del acuerdo final. De hecho, sectores iraníes advirtieron que cualquier recrudecimiento militar en la región podría poner en riesgo las negociaciones en marcha.

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De concretarse el pacto definitivo dentro del plazo acordado, podría representar uno de los avances diplomáticos más significativos de los últimos años en Medio Oriente, una región marcada por décadas de conflictos, disputas geopolíticas y tensiones energéticas con impacto global.

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