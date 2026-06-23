El gobierno de Irán rechazó las recientes declaraciones de Donald Trump sobre el control del estrecho de Ormuz y aseguró que seguirá administrando esa estratégica vía marítima, considerada una de las rutas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

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La respuesta llegó de la mano del jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, quien afirmó que la situación en la zona “nunca volverá a ser lo que era antes de la guerra” y dejó en claro que Teherán continuará gestionando el paso marítimo, aunque respetando las normas internacionales vigentes.

“Todos deben saber que la administración del estrecho de Ormuz nunca volverá a ser lo que era antes de la guerra. Por supuesto, se respetarán las normas internacionales, pero Irán administrará el estrecho de Ormuz”, sostuvo el funcionario, según informó la agencia estatal IRNA.

Las declaraciones se produjeron pocas horas después de que Trump afirmara desde la Casa Blanca que Estados Unidos mantiene el control total de la zona y cuenta con capacidad militar suficiente para imponer un bloqueo naval si fuera necesario.

El cruce ocurre en un contexto de negociaciones entre Washington y Teherán, que buscan avanzar hacia un acuerdo más amplio sobre seguridad regional y el programa nuclear iraní. Tras la firma de un memorando de entendimiento que permitió una tregua temporal, ambas partes disponen de un plazo de 60 días para profundizar las conversaciones.

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Qalibaf participó recientemente en una ronda de negociaciones en Suiza y destacó avances en temas sensibles como el futuro del estrecho de Ormuz, las exenciones petroleras, la situación en Líbano y el desbloqueo de activos iraníes congelados en el exterior.

Sin embargo, el funcionario aclaró que el proceso recién comienza y que aún queda un largo camino por recorrer para alcanzar consensos definitivos.

Por su parte, Trump advirtió que tomará medidas si Irán incumple los compromisos asumidos durante las conversaciones. Además, insistió en la necesidad de que Teherán acepte mecanismos de supervisión más amplios sobre su programa nuclear.

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Otro de los puntos de discusión gira en torno al destino de los fondos iraníes desbloqueados tras el entendimiento bilateral. Mientras el mandatario estadounidense aseguró que esos recursos terminarán utilizándose para adquirir productos de Estados Unidos, las autoridades iraníes negaron que exista tal obligación y sostuvieron que podrán destinarse a otros bienes permitidos por el régimen de sanciones.

En paralelo, Teherán acusó a Israel de intentar obstaculizar las negociaciones y consideró que el gobierno israelí ve el acercamiento entre ambos países como una amenaza para sus intereses en la región.

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y por sus aguas circula una parte sustancial del petróleo comercializado a nivel global, por lo que cualquier tensión en la zona genera preocupación en los mercados internacionales y en las principales potencias energéticas.

Fuente: TN