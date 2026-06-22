El Tribunal Supremo de España condenó a 24 años de prisión al exministro de Transportes José Luis Ábalos por los delitos de cohecho, organización criminal, malversación y tráfico de influencias, en una causa vinculada a la adjudicación irregular de contratos para la compra de barbijos durante la pandemia de coronavirus.

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Ábalos, una de las figuras más cercanas al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, permanece en prisión preventiva desde noviembre de 2025. La sentencia también alcanzó a su exasesor Koldo García, quien recibió una pena de 19 años de cárcel.

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Según determinó la Justicia, los condenados integraban una estructura que favoreció a determinadas empresas en la adjudicación de contratos públicos para la provisión de insumos sanitarios. El empresario Víctor de Aldama, considerado el nexo entre el sector privado y los funcionarios, fue condenado a cuatro años y medio de prisión, aunque evitará la cárcel por haber colaborado con la investigación.

El fallo sostiene que la organización obtuvo millonarias ganancias mediante el cobro de comisiones derivadas de contratos para la compra de mascarillas por parte de organismos dependientes del Ministerio de Transportes. Además, se acreditó el pago periódico de dinero a Ábalos y García durante varios años.

La causa, conocida en España como el “caso Koldo”, es uno de los mayores escándalos de corrupción que afectó al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en los últimos años y continúa generando repercusiones políticas en el gobierno de Pedro Sánchez.

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Fuente: TN

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