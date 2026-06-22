Abelardo de la Espriella fue elegido presidente de Colombia para el período 2026-2030 tras imponerse en la segunda vuelta electoral frente al candidato oficialista Iván Cepeda. Según los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, obtuvo 12.959.515 votos, equivalentes al 49,66% de los sufragios contabilizados.

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El dirigente de derecha llegará a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto acompañado por José Manuel Restrepo en la Vicepresidencia, luego de una campaña centrada en la seguridad, el combate al crimen organizado y la oposición al proyecto político impulsado por el presidente saliente, Gustavo Petro.

Abogado de profesión y empresario, De la Espriella fundó en 2025 el movimiento Defensores de la Patria, espacio con el que logró consolidarse rápidamente como una de las principales figuras de la oposición. Durante la campaña se presentó como un dirigente ajeno a la política tradicional y prometió una política de "mano dura" contra el narcotráfico, la corrupción y los grupos armados ilegales.

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Entre sus principales propuestas figuran el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, la reactivación de las fumigaciones contra cultivos ilícitos, una reducción de impuestos y una mayor cooperación militar con Estados Unidos e Israel. También anticipó una postura crítica hacia el gobierno de Venezuela.

La elección marca un giro político en Colombia y pone fin a la expectativa de continuidad del oficialismo. De la Espriella asumirá el desafío de conducir el país durante los próximos cuatro años en un escenario atravesado por debates sobre seguridad, economía y gobernabilidad.

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Fuente: Infobae

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