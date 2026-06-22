A través de su cuenta oficial en la red social X, Milei publicó un mensaje en el que celebró el triunfo del dirigente colombiano con una frase cargada de simbolismo político: “El león y el tigre rugen en Latinoamérica”, en referencia a los apodos con los que suelen identificarse ambos.

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“Felicito enormemente a Abelardo de la Espriella por su histórica victoria en Colombia”, expresó el mandatario argentino. En el mismo mensaje sostuvo que la mayoría de los colombianos eligió “el camino de la libertad económica, la prosperidad y la seguridad”, además de manifestarse contra el crimen organizado y el narcotráfico.

EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!!



Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia.



Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen… — Javier Milei (@JMilei) June 21, 2026

La victoria de De la Espriella se produjo por un margen estrecho frente al candidato de izquierda Iván Cepeda, en una elección que mantuvo la incertidumbre hasta las últimas horas del escrutinio. Según los resultados preliminares, el dirigente conservador obtuvo cerca del 49,7% de los votos, superando por pocos puntos a su rival.

El resultado electoral representa un fuerte giro político para Colombia después del gobierno de Gustavo Petro y fue interpretado por diversos referentes de la derecha continental como una nueva señal de cambio en el mapa ideológico de América Latina. Además de Milei, dirigentes y mandatarios de distintos países expresaron su respaldo al presidente electo colombiano.

Analistas internacionales coinciden en que la llegada de De la Espriella a la Casa de Nariño consolida una tendencia regional hacia gobiernos de centroderecha y derecha, impulsada por reclamos vinculados a la seguridad, la situación económica y el combate al narcotráfico.

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