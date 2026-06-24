Un sismo de magnitud 7,1 sacudió este miércoles gran parte del territorio de Venezuela, con epicentro cercano a la comunidad de Montalbán, en la costa caribeña, y a unos 13 kilómetros de profundidad, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

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El movimiento telúrico afectó principalmente a la ciudad de Caracas, donde se registraron daños en edificios, caída de mampostería, rotura de vidrios y caída de ramas de árboles. La población salió a las calles en medio de escenas de pánico y evacuaciones espontáneas.

De acuerdo con el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, el municipio Chacao fue uno de los más afectados, aunque también se reportaron daños en zonas como El Paraíso, San Bernardino, Lídice, La Guaira, Aragua y Carabobo.

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El sismo se produjo en una jornada en la que también se registraron movimientos telúricos en distintas regiones del continente, desde la costa de California hasta Perú, lo que incrementó la atención de los organismos de monitoreo sísmico.

En ese contexto, autoridades regionales emitieron una alerta de posible tsunami para distintos países del Caribe, aunque no se informó inicialmente sobre la magnitud del riesgo ni posibles evacuaciones costeras generalizadas.

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El impacto también se sintió en Colombia, donde el Servicio Geológico Colombiano confirmó el evento y reportó réplicas de menor intensidad en la región.

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En medio de la emergencia, se difundieron múltiples testimonios y registros en redes sociales que mostraron el momento del temblor y la evacuación de edificios en distintas ciudades venezolanas.

El hecho ocurrió además durante una jornada de conmemoraciones oficiales en Venezuela por el 205º aniversario de la Batalla de Carabobo y el Día del Ejército Bolivariano.

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Con información de Clarín