El cuerpo de la víctima fue encontrado flotando en las aguas del río Paraná, en una zona ubicada entre la isla Acaray y el Puente de la Amistad, que conecta la ciudad brasileña de Foz de Iguazú con Ciudad del Este, en Paraguay.

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Las primeras pericias revelaron que presentaba una herida compatible con un disparo de arma de fuego en la cabeza, por lo que la principal hipótesis de los investigadores apunta a un homicidio.

El descubrimiento se produjo durante la madrugada del lunes, cuando un pescador observó el cuerpo flotando en el agua y alertó a los organismos de seguridad. A partir de ese aviso, se desplegó un operativo conjunto entre efectivos del Cuerpo de Bomberos y personal de la Armada de Brasil, que trabajaron en la búsqueda y recuperación del cuerpo.

Las tareas se concentraron en un sector cercano al Puente de la Amistad, una zona de intensa circulación fluvial debido a su ubicación estratégica en la frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina. Tras localizar el cuerpo, los rescatistas lo trasladaron hasta la costa, donde comenzaron las primeras actuaciones judiciales y forenses.

Según los primeros informes oficiales, la víctima sería un hombre de entre 40 y 50 años. Sin embargo, el avanzado estado de descomposición del cadáver impidió su identificación inmediata. Por este motivo, los especialistas deberán recurrir a estudios forenses y análisis complementarios para determinar su identidad.

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Durante la inspección preliminar, los peritos detectaron una perforación en la región craneal compatible con un impacto de bala. No obstante, la causa exacta de la muerte será establecida mediante la autopsia que se realizará en el Instituto Médico Legal de Foz de Iguazú.

La investigación quedó a cargo de la Policía Civil de Brasil, que intenta reconstruir las circunstancias del hecho y establecer dónde ocurrió el crimen. Los investigadores también buscan determinar si la muerte se produjo en territorio brasileño o en otro punto de la extensa frontera compartida por los tres países.

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