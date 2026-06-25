La angustia crece en Venezuela luego de los devastadores terremotos que sacudieron el centro y norte del país. A través de una publicación en sus redes sociales, el defensor de 38 años relató que no tiene noticias de sus seres queridos desde el momento del derrumbe. “Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje”, expresó el jugador.

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Los familiares buscados son su esposa, Yanina Maranella, y sus hijos Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella. Según trascendió, todos se encontraban en el inmueble que colapsó tras los movimientos sísmicos.

Trejo se hallaba en Caracas junto a sus compañeros del Club Sport Marítimo de La Guaira, ya que el equipo tenía previsto disputar un encuentro por la copa local frente al Deportivo Miranda Fútbol Club.

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Los terremotos, que alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5, provocaron graves daños estructurales en Caracas y La Guaira. Las autoridades venezolanas declararon el estado de emergencia y, de manera preliminar, informaron que hay al menos 32 personas fallecidas y más de 700 heridas, mientras continúan las tareas de rescate entre los escombros.

En tanto, la Cancillería argentina expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y recomendó a los ciudadanos argentinos que se encuentren en ese país seguir las indicaciones de los organismos de emergencia y mantenerse en contacto con los servicios consulares habilitados para asistir a los afectados.



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