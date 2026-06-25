El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó que el doble sismo de magnitudes 7,2 y 7,5 dejó un saldo de 188 personas fallecidas, 1520 heridos y 157 desaparecidos, tras el impacto registrado en distintas regiones del país, con epicentro en la zona costera.

Ads

De acuerdo con los informes oficiales, al menos 200 personas permanecen atrapadas bajo estructuras colapsadas, mientras que la catástrofe afectó de manera directa a 2927 familias y provocó la destrucción o daños severos en al menos 250 edificios residenciales y corporativos.

La región de La Guaira fue declarada formalmente “zona de desastre”, al concentrar el mayor nivel de destrucción, especialmente en las localidades de Caraballeda y Playa Grande. En Caracas, las réplicas generaron nuevos derrumbes parciales, cortes generalizados de servicios públicos y afectaciones en el aeropuerto internacional, cuyas operaciones debieron ser restringidas.

Puede interesarte

El impacto también alcanzó a los estados de Yaracuy, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón, donde miles de personas debieron permanecer en la vía pública o improvisar refugios ante el temor a nuevos movimientos sísmicos y la saturación del sistema sanitario.

En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el evento como “devastador” y anunció la disposición de su administración para coordinar una respuesta humanitaria integral. En esa línea, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó el envío de equipos de búsqueda, asistencia médica y apoyo técnico. Además, más de una decena de países de América Latina, Europa y Asia ofrecieron cooperación y recursos logísticos para asistir a las zonas afectadas.

Ads

Ads