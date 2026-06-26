La cifra de víctimas fatales por el devastador doble terremoto que sacudió a Venezuela se elevó a 920 personas, según confirmó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en el último balance oficial difundido tras los sismos ocurridos el miércoles, de magnitudes 7,2 y 7,5, con epicentro en el estado de La Guaira.

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El nuevo reporte incluye además 3360 heridos, 172 personas atrapadas entre los escombros y cerca de 4000 damnificados. Desde los movimientos telúricos principales se registraron 302 réplicas, lo que agravó los daños estructurales y complejiza las tareas de rescate. En total, 383 viviendas resultaron destruidas o con daños severos, principalmente en la región costera.

Ante el agravamiento de la crisis humanitaria y la aparición de saqueos en comercios destruidos -con robos de alimentos, medicamentos y electrodomésticos-, la presidente Delcy Rodríguez ordenó la militarización inmediata de La Guaira, declarada “zona de desastre”.

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El despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana busca contener incidentes de orden público, resguardar las áreas afectadas y garantizar la circulación de ambulancias, equipos de Protección Civil y Bomberos que trabajan contrarreloj en la búsqueda de sobrevivientes. En este contexto, las autoridades solicitaron a la población evitar traslados hacia el litoral para no entorpecer los operativos.

En el plano internacional, la emergencia generó una respuesta coordinada de gobiernos y organismos multilaterales. Estados Unidos anunció un aporte de 150 millones de dólares y el envío de brigadas de rescate e ingenieros. Francia dispuso el traslado de 85 socorristas especializados, mientras que España envió 54 integrantes de la Unidad Militar de Emergencias.

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Asimismo, Colombia, la Unión Europea, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas y el Banco Mundial confirmaron asistencia técnica y financiera para enfrentar las consecuencias del desastre.

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