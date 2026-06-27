El avance simultáneo de la tormenta tropical Mekkhala y un ciclón extratropical colocó este sábado en alerta máxima a amplias regiones del este y oeste de Japón, donde las autoridades dispusieron órdenes de evacuación preventiva para 191.403 personas ante el riesgo de inundaciones, deslizamientos y daños estructurales.

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El fenómeno meteorológico ya provoca severas contingencias en infraestructura civil, anegamientos urbanos y desmoronamientos de terreno en múltiples prefecturas. El balance preliminar reporta al menos siete personas heridas y una desaparecida, esta última tras un alud registrado en zonas afectadas por las intensas precipitaciones.

De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón, Mekkhala -el séptimo tifón de la temporada- se localizaba durante la mañana al sur del cabo Muroto, con desplazamiento hacia el noreste a 50 km/h, vientos sostenidos de 72 km/h y ráfagas que alcanzan los 108 km/h.

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Las proyecciones oficiales anticipan que el núcleo del sistema impactará sobre la costa del Pacífico de la región de Kanto-Koshin, con acumulados de lluvia estimados en 200 milímetros para el área metropolitana de Tokio y hasta 250 milímetros en la franja costera de Tokai.

En paralelo, aunque la tormenta tropical Higos se debilitó al este del archipiélago, sus remanentes continúan aportando inestabilidad atmosférica, con precipitaciones intensas y ráfagas persistentes que complican aún más el escenario climático.

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Las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia, con monitoreo permanente de cuencas hídricas, control de infraestructuras críticas y asistencia a la población evacuada, mientras se aguarda el impacto pleno del sistema en las próximas horas.

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