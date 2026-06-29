La ola de calor que golpea a gran parte de Europa provocó una situación crítica en París, donde las funerarias y morgues quedaron desbordadas por el incremento de fallecimientos registrado durante los días de temperaturas extremas.

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El impacto fue especialmente fuerte en la capital francesa. Los depósitos destinados a conservar cuerpos alcanzaron rápidamente su capacidad máxima y muchas empresas funerarias comenzaron a rechazar nuevos ingresos por falta de espacio. Ante este escenario, numerosas familias debieron trasladar a sus seres queridos a establecimientos ubicados fuera de París para poder continuar con los trámites y las despedidas.

De acuerdo con las primeras estimaciones de las autoridades sanitarias, durante la semana más intensa de la ola de calor se registraron alrededor de 1.000 fallecimientos más de lo habitual. La mayoría de las víctimas fueron personas mayores de 65 años y una parte importante murió en sus propios domicilios, lo que incrementó aún más la presión sobre el sistema funerario.

Representantes del sector advirtieron que la crisis no se limita a la capacidad de almacenamiento. También comenzaron a registrarse demoras en cremaciones y entierros debido a la saturación de los servicios, una situación que podría prolongarse incluso cuando las temperaturas comiencen a descender.

La emergencia se desarrolla en medio de una de las olas de calor más intensas registradas en Francia, con temperaturas que superaron los 40 grados en varias regiones y noches excepcionalmente cálidas. El Gobierno francés activó reuniones de crisis y reforzó las medidas de prevención, mientras los especialistas advierten que los episodios de calor extremo serán cada vez más frecuentes por el cambio climático.

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