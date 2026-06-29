El hecho ocurrió en una institución ubicada sobre la calle Dankerstrasse, donde funcionan servicios de asistencia para mujeres embarazadas, madres con hijos pequeños y niños menores de seis años. Tras el ataque, un importante operativo policial cercó la zona y permitió la rápida intervención de los equipos de emergencia.

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En un primer momento, las autoridades emitieron una alerta pública para que los vecinos evitaran acercarse al lugar y siguieran las indicaciones de las fuerzas de seguridad, además de pedir que no se difundieran rumores mientras se desarrollaba el procedimiento. Horas más tarde, la Policía informó que los sospechosos habían sido detenidos y que el operativo había sido controlado.

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Hasta el momento, las autoridades no revelaron la identidad de las víctimas ni de los detenidos, tampoco precisaron el móvil del ataque. Los investigadores trabajan sobre la escena del crimen para determinar cómo ocurrieron los hechos y esclarecer las circunstancias del tiroteo.

Stade es una ciudad de unos 50.000 habitantes ubicada en el estado de Baja Sajonia. La investigación continúa mientras las autoridades alemanas intentan establecer las responsabilidades y las causas que desencadenaron el ataque.

Fuente: Infobae

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