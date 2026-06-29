Venezuela volvió a sentir este lunes un fuerte movimiento sísmico en la región norte del país, donde hace cinco días dos terremotos dejaron un saldo de al menos 1.450 muertos y más de 3.100 heridos.

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La réplica, de magnitud 4,6 según el Servicio Geológico de Estados Unidos, tuvo su epicentro a unos 10 kilómetros al este de La Guaira y una profundidad de apenas 2,9 kilómetros. El temblor obligó a muchos vecinos a salir nuevamente de sus viviendas por precaución.

Pese al susto, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que no se registraron nuevos daños ni víctimas como consecuencia del movimiento.

Horas antes, otro sismo de magnitud 5,1 también había sacudido el centro-norte del país, manteniendo en alerta a la población y a los equipos de emergencia que continúan trabajando en las zonas más afectadas.

Mientras avanzan las tareas de búsqueda y rescate, las autoridades informaron que en el estado de La Guaira ya fue restablecido el 75% del servicio eléctrico, el 68% del suministro de agua potable y cerca del 90% de la red vial.

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En paralelo, distintos países siguen enviando ayuda humanitaria. Entre ellos, Países Bajos despachó un buque militar con alimentos, agua potable, una planta potabilizadora y personal especializado para colaborar con las tareas de asistencia.

Por su parte, el Gobierno de España informó que la cantidad de ciudadanos españoles desaparecidos descendió de 150 a 138, mientras que el número de fallecidos se mantiene en 17 y todavía hay 12 personas localizadas bajo los escombros a la espera de ser rescatadas.

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