Una persona murió y otra resultó gravemente herida tras un tiroteo ocurrido el domingo por la noche en San Pedro Square, un área de ocio de la ciudad de San José, California, que durante el Mundial 2026 funciona como uno de los principales fan fest para los hinchas.

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Según informó la Policía de San José, una de las víctimas falleció en el lugar, mientras que la segunda fue trasladada de urgencia a un hospital con heridas que comprometían su vida. Como parte del operativo, las autoridades cerraron varias calles cercanas a la intersección de North Market Street y West Santa Clara Street para preservar la escena del crimen.

Testigos relataron que la zona quedó completamente acordonada y que la mayoría de los bares del sector suspendieron sus actividades tras la balacera. Una guardia de seguridad aseguró haber visto al herido aún con vida, con abundante sangre en el cuello y la espalda, mientras era asistido por los servicios de emergencia.

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San Pedro Square se convirtió durante la Copa del Mundo en uno de los principales puntos de encuentro para los aficionados en el área de la Bahía de San Francisco, donde miles de personas siguen los partidos en pantallas gigantes al aire libre. Sin embargo, al momento del ataque no se estaba transmitiendo ningún encuentro, ya que el único partido de la jornada había finalizado horas antes.

El hecho vuelve a poner el foco sobre la seguridad durante el Mundial disputado en Estados Unidos. En las últimas semanas ya se registraron otros episodios de violencia vinculados al torneo, entre ellos tiroteos en Kansas City y Brockton durante celebraciones de hinchas. Mientras tanto, la policía continúa buscando a los responsables y pidió a la población evitar la zona mientras avanza la investigación.

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Fuente: Infobae

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