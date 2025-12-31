La ciudad de Gelsenkirchen, ubicada al oeste del país germánico, fue víctima de un robo insólito. Según los primeros reportes, un grupo de ladrones abrió más de 3000 cajas fuertes que contenían dinero, oro y joyas. Con una suma asegurada promedio de 10.000 euros por caja.

Los ladrones robaron efectivo y objetos valorados en unos 30 millones de euros (35 millones de dólares) tras ingresar con la ayuda de un gran taladro en la bóveda de un banco alemán. Según reportes de la policía local los delincuentes lograron escapar.

El método empleado para el robo desconcertó a los investigadores. Los ladrones perforaron un agujero en la sala de cajas con un enorme taladro: “Es como en la película Ocean’s Eleven”, resumió la fuente policial.

Testigos habrían visto a varios hombres durante la noche del sábado al domingo, con grandes bolsas en la escalera de un estacionamiento cercano. Los ladrones “aprovecharon la tranquilidad de la Navidad”, señaló el comunicado.

El robo fue descubierto el lunes gracias a una alerta de incendio recibida por los bomberos.

Fuente: TN